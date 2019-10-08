إلغاء معسكر الأهلي بسبب موقف 16 لاعب

نواف السالم(صدى):

على الرغم من اتفاق الأهلي على إقامة معسكر خارجي للفريق خلال فترة التوقف الحالية للمنافسات المحلية ، إلا أن الجهاز الفني أعلن مضطراً إلغاءه مؤكداً عدم جدواه .

وأرجعت صحيفة محلية السبب في ذلك إلى موقف 16 لاعب غابوا عن الفريق دفعة واحدة بعد استدعاء الرباعي عمر السومة ، ويوسف بلايلي ، وإيرفن زوكانوفيتش ، وألفيس ساريتش لإستدعائهم لمنتخبات بلادهم .

كما غاب الثنائي محمد العويس وعبد الفتاح عسيري عن الفريق لإنضمامهم لـ”الأخضر ” ، فيما انضم 7 آخرون للمنتخب الأولمبي .

ويحاول المدرب صالح المحمدي السيطرة على الموقف من خلال تصعيد عدد من لاعبي درجة الشباب بالنادي لتعويض غياب اللاعبين ، فيما تقرر إقامة مباراة تجريبيه لهم لم يتم إعلان طرفها الثاني بعد .