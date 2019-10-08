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«العدل» توضح خطوات رفع الدعوى العمالية ضد صاحب العمل

«العدل» توضح خطوات رفع الدعوى العمالية ضد صاحب العمل
حمود العنزي(صدى):

أوضح حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل اليوم الثلاثاء ، الإجراءات المتبعة حال رغبة العامل في التقدم بدعوى عمالية ضد صاحب العمل .

وأكد أنه يجب على العامل أولاً أن يتقدم لمكتب العمل الذي يتبعه نطاق عمله ، لمحاولة التسوية ودياً في مدة أقصاها 21 يوم .

وأضاف أنه في حال عدم التسوية يتوجه العامل للمحكمة العمالية لإثبات تضرره وإسترداد أي مستحقات له .

جاء ذلك في رد سريع على أحد المتساءلين الذي أكد أن له مستحقات لدى صاحب العمل ويريد أن يتقدم بدعوى عمالية .


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