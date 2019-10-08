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بالفيديو.. القنصل الأمريكية بالظهران تلقي قصيدة غناها محمد عبده بأمسية شعرية

بالفيديو.. القنصل الأمريكية بالظهران تلقي قصيدة غناها محمد عبده بأمسية شعرية
نايف السالم(صدى):

شاركت القنصل الأمريكية في الظهران، راتشنا كورهنن، في الأمسية السنوية لـ ” مجموعة شعر الظهران ” ، وقامت بإلقاء قصيدة ” على البال ” التي كتبها الأمير نواف بن فيصل وغناها الفنان محمد عبده .

وظهرت كورهنن في مقطع فيديو نشرته القنصلية عبر حسابها في ” تويتر ” ، وهي تلقي القصيدة بلغة عربية ضعيفة، معبرة عن شكرها وسعادتها على دعوتها للمشاركة في هذه الأمسية الشعرية.

وقالت عقب إلقاء القصيدة: ” منحوني فرصة لتعلم أغنية أخرى للفنان محمد عبده.. الشعر العربي جميل ومؤثر، سامحوني على إلقائي الخاطئ لبعض الكلمات، لكنني فعلاً أحب هذه الأغنية ” .


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 84144 ] نشر منذ 23 ساعة

احلى مافيها انها كاسية جسمها ، متستره ,,

[ عدد التعليقات: 3691 ] نشر منذ 18 ساعة

ههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 13 ساعة

بيض الله وجهك احسن من حريمنا ماصدقو ورمو عبيهم

[ عدد التعليقات: 29328 ] نشر منذ 5 ساعات

ما هي هينه راتشنا لها مستقبل في مجال الشعر
بعد سنه ممكن تنزل للمحاوره الشعريه

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