بالفيديو.. القنصل الأمريكية بالظهران تلقي قصيدة غناها محمد عبده بأمسية شعرية
شاركت القنصل الأمريكية في الظهران، راتشنا كورهنن، في الأمسية السنوية لـ ” مجموعة شعر الظهران ” ، وقامت بإلقاء قصيدة ” على البال ” التي كتبها الأمير نواف بن فيصل وغناها الفنان محمد عبده .
وظهرت كورهنن في مقطع فيديو نشرته القنصلية عبر حسابها في ” تويتر ” ، وهي تلقي القصيدة بلغة عربية ضعيفة، معبرة عن شكرها وسعادتها على دعوتها للمشاركة في هذه الأمسية الشعرية.
وقالت عقب إلقاء القصيدة: ” منحوني فرصة لتعلم أغنية أخرى للفنان محمد عبده.. الشعر العربي جميل ومؤثر، سامحوني على إلقائي الخاطئ لبعض الكلمات، لكنني فعلاً أحب هذه الأغنية ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84144 ] نشر منذ 23 ساعة
احلى مافيها انها كاسية جسمها ، متستره ,,
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7591 ] نشر منذ 21 ساعة
طيب،،
كان زمان[ عدد التعليقات: 3691 ] نشر منذ 18 ساعة
ههههههههههههههههههه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14357 ] نشر منذ 14 ساعة
لواسترحتي ابرك ههههههههه😊
ابو حرب[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 13 ساعة
بيض الله وجهك احسن من حريمنا ماصدقو ورمو عبيهم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29328 ] نشر منذ 5 ساعات
ما هي هينه راتشنا لها مستقبل في مجال الشعر
بعد سنه ممكن تنزل للمحاوره الشعريه