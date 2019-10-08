دخان السجائر الإلكترونية يسبب سرطان الرئة

واشنطن(صدى):

أظهرت دراسة علمية أجراها علماء في كلية الطب بجامعة ” نيويورك ” على الفئران، أن دخان السجائر الإلكترونية مُضِرّ بشكل كبير للإنسان ويسبب سرطان الرئة.

حيث تمكن العلماء من خلال اختبارات أُجريت على الفئران ومَدّها بدخان السجائر الإلكترونية، رصْد حالات من التورم في الرئة لديها.

وكشفت النتائج أن دخان السجائر الإلكترونية قام بتدمير الحمض النووي التابع للفئران، والذي بدوره يتحول إلى خلايا سرطانية خطيرة تسبب السرطان في الرئة والذي يتطور إلى ورم في المثانة.

كما أبرزت أنه من بين 40 فأرًا تعرضوا لدخان السجائر الإلكترونية لمدة 54 أسبوعًا؛ أصيب 22.5% بسرطان الرئة و57.5% أصيبوا بآفات سابقة للتسرطن في المثانة.