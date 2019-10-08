مصرع عروس وثلاثة من عائلتها بسبب صورة تذكارية
شهدت ولاية تاميل نادو الهندية حادث مروع لمقتل عروس وثلاث أفراد من عائلتها دفعةً واحدة أثناء إلتقاطهم صور ذاتية ” سيلفي ” على سد ما أدى إلى إنزلاقهم وغرقهم .
وأفاد مصدر أن 6 أشخاص من بينهم العروس وذويها راحوا ضحية الحادث ، قائلاً : كانوا يلتقطون صورا ذاتية عندما انزلقوا وسقطوا في المياه. أما العريس الذي كان يصورهم، فهو لم يسقط معهم ونجا .
وبالفعل تمكن العريس المكلوم من إنقاذ سيدة ، بينما كان من بين الغرقى تلميذ لم يتعدى عمره 14 عام .
وتشهد الهند أكبر حوادث السيلفي حول العالم والتي راح ضحيتها 259 شخص في عدة دول خلال الفترة من 2011 وحتى 2017 ، وفقاً لأحدث الدراسات .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84073 ] نشر منذ 12 دقيقة
يومهم ..
,, تعددت الاسباب والموت واحد ..