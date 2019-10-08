بالصور..ملتقى إعلاميون مبادرون يشارك في فعاليات التطوع الصحي جودة واحتراف

صيتة العماش(صدى):

شارك ملتقى إعلاميون مبادرون في ملتقى التطوع الصحي الأول جودة واحتراف والذي نظمته مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بحضور ورعاية مدير عام صحة الرياض د. محمد التويجري وعدد من المسؤولين ومدراء إدارة التطوع في بعض القطاعات الحكومية.

وتضمنت مشاركة إعلاميون مبادرون على كلمة ألقاها الإعلامي جيلاني الشمراني ذكر فيها أهمية الارتقاء بالعمل التطوعي والتركيز على رفع مستوى الجودة فيه، كما أكد على أهمية الإعلام في المؤسسات الخيرية حيث أن الجانب الإعلامي ضعيف في بعضها، فتجد الكثير من المنجزات لكن المجتمع لا يراها وأرجع “الشمراني” السبب لعدم الاهتمام من قبل هذه الجهات التطوعية والخيرية بالإعلام وصناعة المحتوى الإعلامي.

وأكد “الشمراني” أن إعلاميون مبادرون يضم نخبة إعلامية متخصصة في صناعة الإعلام بشتى مساراته (مسموع، مرئي، مقروء) وأن الملتقى يقدم خدمات تدريبية وتطويرية إضافة إلى النشر والترويج، فكل عمل كبير ومتقن يستحق أن يظهر ويشاهد ليستفيد منه المجتمع لا سيما وأن رؤية المملكة 2030 تطمح نحو مليون متطوع فلماذا لا يكون باحترافية وجودة لضمان تحقيق أهداف هذه الرؤية الطموحة.

واختتم جيلاني الشمراني حديثه بأنه متى ما قدم العمل التطوعي باحترافية وجودة عالية وإعلام مسؤول يخرج العمل التطوعي باحترافية مؤسسية كان أثر ذلك على المجتمع إيجابي واستفاد الجميع، وهذا ما تتطلع إليه حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله –، العمل المؤسسي بسواعد أبناء الوطن.

الجدير بالذكر أن ملتقى إعلاميون مبادرون تأسس عام 2015 ويعمل تحت مظلة رسمية، يضم نخبة من الإعلاميين والإعلاميات من شتى وسائل الإعلام ومن ذوي الخبرات الوطنية، يهدف إلى دعم المسؤولية الاجتماعية في القطاعات الثلاث (العام والخاص وغير الربحي “الخيري”) بما يمتلك من أدوات مهنية ووسائل نشر، ورسالته “الاستثمار الإعلامي الأمثل لكل ما من شأنه العمل على رفع كفاءة العمل الخيري، والعمل الوطني غير الربحي، وزيادة فاعليته، ورفع جودة نشاطاته ومبادراته وتوجهاته في مجال التنمية الإنسانية”.