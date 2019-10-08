خلال أسبوعين.. بوابات إلكترونية على أنفاق المنطقة الشرقية لمواجهة الأمطار

نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن تركيب بوابات إلكترونية تعمل بالتحكم عن بعد ، على أنفاق المدن الكبيرة بمحافظات المنطقة بالتعاون مع ” المرور ” ، خلال الأسبوعين المقبلين ، وذلك لإغلاقها عند هطول الأمطار الغزيرة .

جاء ذلك في تصريح لأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير ، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام أمس الإثنين .

وأكد المهندس الجبير أن الأمانة ستبدأ بالأنفاق التي تقع بمناطق حرجة يصل فيها مستوى مياه الأمطار إلى 40 ملم كمرحلة أولى ، وسيتم تعميم البوابات على كافة الأنفاق .

كما أشار إلى إستهداف الأمانة عدة مبادرات بالتعاون مع الجهات المعنية بالطرق الذكية والمرور ، لتحسين الطرق والخدمات العامة .