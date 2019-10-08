بالصور.. انطلاق فلاينج سبير الجديدة كليا بأسواق الشرق الأوسط

لندن (صدى):

أطلقت Bentley Motors ، سيارتها الجددية كلياً ” Flying Spur ” ، سيارة السيدان الرياضية الفاخرة عالية الأداء (Grand Tourer) الأكثر تطوّراً في العالم، عبر أسواق الشرق الأوسط وهي متوفّرة الآن للطلب من قِبل العملاء ابتداءً من شهر أكتوبر الجاري.

ويتميّز هذا الطراز الجديد بأحدث التقنيات المتطوّرة التي تتناغم على نحو متكامل مع أعلى معايير الصناعة اليدوية الإنجليزية والخصائص المبتكَرة. ويرتقي الجيل الجديد من طراز Flying Spur بالمعايير المتعارف عليها للدقّة والاهتمام بالتفاصيل لابتداع أفضل سيارة سيدان رياضية فائقة الفخامة على الإطلاق.

تتزيّن مقدمة Flying Spur الجديدة بشعار B المُجنَّح ’بتصميم جديد مواكب للألفية الثانية لدى Bentley‘ وذلك لأوّل مرّة في العصر الحديث، وهو يرتفع من تحت شعار Bentley المعاصر ذي التصميم الجميل ليؤكّد على الجودة الراقية جداً لهذا الطراز.

تُعدّ Flying Spur الجديدة حاليّاً سيارة السيدان الرياضية الفاخرة عالية الأداء (Grand Tourer) الأكثر تطوّراً في العالم، وتأتي مجهّزة بباقة من أحدث التقنيات التي توفّر تجربة قيادة مشوّقة للغاية وزاخرة بالإمكانات والميّزات غير المسبوقة في هذه الفئة من قبل.

وتتوفّر الآن سيارة Flying Spur الجديدة كليّاً للطلب من قبل العملاء عبر منطقة الشرق الأوسط.