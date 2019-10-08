تقنية جدة تكرّم 107 متدربين من جميع التخصصات

محمد السعران(صدى):

كرّمت الكلية التقنية بجدة اليوم عدداً من متدربيها المتفوقين في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس الحاصلين على تقدير ممتاز وعددهم ١٠٧ متدربين في مختلف التخصصات اضافة الى عشرة متدربين من الحاصلين على جائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي بحضور أولياء أمورهم .

وأكد عميد الكلية المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي على أهمية مواصلة التفوق والتحصيل العلمي والعملي وتطوير المهارات وصقلها بالأعمال الإبداعية والتطبيقية لكافة متدربي الكلية وذلك حتى يكونوا لبنة من لبنات التنمية المستدامة والمساهمة في بناء هذا الوطن المعطاء والمشاركة في مختلف الأنشطة والمجالات لافتًا الى العديد من البرامج والخدمات التي تقدمها الكلية والتي تهدف الى توفير بيئة تدريب جاذبة وآمنة ، مشيراً الى ان هذا التكريم يأتي ضمن الاهتمامات الرئيسية للكلية التي تشجع وتحفز روح التنافس والابداع لدى ابنائنا المتدربين لمواصلة الجد والاجتهاد والتميز.

وبيّن السريعي بأن من ضمن الفرص المهارية التي وفرتها الكلية إنشاء مركزا متخصصا لرعاية الموهوبين وصقل معارفهم ودعم ابتكاراتهم مؤكدا على ان الكلية لن تأل جهدا في تقديم الدعم والتشجيع لهم كما انها تقوم في ذات السياق بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة لخلق المزيد من فرص الشراكات ببرامجها المختلفة .