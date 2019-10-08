بالصور.. فولكس فاجن تزيح الستار عن” شعار R ” الجديد

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أجرت شركة ” فولكس فاجن ” بعض التحديثات على شعارات الشركة الأخرى، والأكثر إثارة بينهم جميعًا هو ” شعار R ” والذي تلقى تعديلات للإشارة إلى بداية جديدة.

وتفصيلآ، فإن الشعار المنقح أكثر حداثة وتميزًا وأناقة من الشعار الذي اعتدنا رؤيته على جولف R أو على موديلات أداء أقدم أخرى مثل شيروكو R وباسات R36، أو توريج R50.

• شعار R الجديد الفخم

يتميز شعار الشركة الجديد بعرض الخط الأصلي وتصميم أفقي واضح يتميز بمنحنيات ديناميكية، بالأضافة للخط القطري البارز الذي يعد بمثابة تناقض صارخ.

حيث يؤكد ذلك على تقدم العلامة التجارية بشكل عام، وتخلق سيارة R انطباعًا أوسع وأكثر قوة وتحدد التزام فولكس فاجن بالأداء والحصرية.

• طرازات R التابعة لفولكس فاجن

هما ” جولف R وتي روك R ” ، وسوف يحصل الطراز الأول على جيل جديد في وقت ما من عام 2020، بينما يمثل الأخير إضافة حديثة إلى التشكيلة.

وستتنافس الكروس أوفر المدمجة التي لا تتناسب مع السوق الأمريكي مع سيارة أودي SQ2 وبي ام دبليو X2 M35i بقوة 300 حصان، ونظام دفع على جميع العجلات وناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض بسبع سرعات.

تجدر الإشارة إلى أن ” فولكس فاجن ” تقوم أيضًا بإجراء بعض التغييرات على ” شعار R-Line ” على جميع الطرازات، وسنرى ذلك أولاً يوم الجمعة 11 أكتوبر.

ويأتي ذلك مع ظهور أطلس كروس سبورت R-Line في الولايات المتحدة، وتمت معاينة الطراز في مارس 2018 من خلال سيارة اختبارية تحمل نفس الاسم.