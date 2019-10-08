«الرقابة والتحقيق» تحذر من خطورة ضعف وسائل السلامة والإطفاء بمستوصفين بالطوال
كشفت الحملة الرقابية لهيئة الرقابة والتحقيق على مستشفيات محافظة الطوال بمنطقة جازان عن قصور في وضع السلامة والإطفاء بمستوصفين ما يهدد المرضى والعاملين .
وحذرت هيئة الرقابة المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان من قصور وسائل السلامة بمستوصف المجنة ، مؤكدة على ضرورة تنفيذ الصيانة في أقرب وقت للمبنى المتهالك وتفعيل نظام الإنذار وتوفير مخارج للطوارئ .
كما أكدت على نفس التوجيهات لمستشفى الشمهانية بالمحافظة ، إذ لا يوجد به نظام للإنذار أو إطفاء للحريق أو لوحات إرشادية لمخرج الطوارئ .
ويؤكد مصدر إلى أهمية تلك الحملات الرقابية كاشفاً عن بعض إجراءات الصيانة بمستشفى الشمهانية ، إلا أنه لم يرد بيان أو رد رسمي من “صحة جازان” .
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