«الرقابة والتحقيق» تحذر من خطورة ضعف وسائل السلامة والإطفاء بمستوصفين بالطوال

تركي السالم(صدى):

كشفت الحملة الرقابية لهيئة الرقابة والتحقيق على مستشفيات محافظة الطوال بمنطقة جازان عن قصور في وضع السلامة والإطفاء بمستوصفين ما يهدد المرضى والعاملين .

وحذرت هيئة الرقابة المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان من قصور وسائل السلامة بمستوصف المجنة ، مؤكدة على ضرورة تنفيذ الصيانة في أقرب وقت للمبنى المتهالك وتفعيل نظام الإنذار وتوفير مخارج للطوارئ .

كما أكدت على نفس التوجيهات لمستشفى الشمهانية بالمحافظة ، إذ لا يوجد به نظام للإنذار أو إطفاء للحريق أو لوحات إرشادية لمخرج الطوارئ .

ويؤكد مصدر إلى أهمية تلك الحملات الرقابية كاشفاً عن بعض إجراءات الصيانة بمستشفى الشمهانية ، إلا أنه لم يرد بيان أو رد رسمي من “صحة جازان” .