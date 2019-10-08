أطعمة تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي.. احذريها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قال أطباء في التغذية ، إنه تلعب التغذية الغربية الحديثة دوراً هاماً في زيادة مخاطر الإصابة بسرطان الثدي ، وكشفوا عن أكثر الأطعمة المسببة للخطر لتحذر من الإفراط في تناولها .

وأشار الأطباء ، إلى أن تناول كميات كبيرة من السكر بانتظام يؤدي إلى تزايد خطر سرطان الثدي بنسبة 27 بالمائة ، وأيضاً منتجات حليب البقر ، حيث يتم حقن كثير من أبقار المزارع بهرمونات لتحفيز النمو وزيادة إدرار الحليب، وعندما تصل هذه المستويات العالية من الهرمون لجسم الإنسان عن طريق شرب الحليب وتناول منتجاته يتزايد خطر الإصابة بسرطان الثدي خاصة لدى النساء.

وتابعوا ، توجد أدلة على ارتباط تناول الكثير من المخبوزات الجاهزة أو اللحوم المصنّعة وبين تزايد خطر سرطان الثدي. من ناحية أخرى تساعد الدهون الجيدة على خفض هذا الخطر، مثل التي توجد في المكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو والأسماك الدهنية كالسلمون والمكاريل والتونة والسردين.

كما بينت دراسات أن تناول كميات كبيرة من السكر بانتظام يؤدي إلى تزايد خطر سرطان الثدي بنسبة 27% ، وأيضاً تناول كمية كبيرة من اللحوم الحمراء بانتظام يرتبط بتزايد خطر سرطان الثدي.

ومن الأطعمة الصحية للوقاية. الخضروات وخاصة البروكلي والملفوف والطماطم والبطاطا الحلوة والأسماك الدهنية تساعد على خفض خطر سرطان الثدي.