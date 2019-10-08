بالصور.. الأمير تركي الفيصل يتقلد أعلى الأوسمة بجمهورية أفغانستان

بدر الحارثي .. تصوير محمد السعران(صدى):

تقلد الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز وسام “الغازي ميرپجه خان” ويعتبر أعلى الأوسمة بجمهورية أفغانستان وذلك نظير جهود سموه في دعم استقلال أفغانستان ودوره في إحلال السلام والإستقرار بالجمهورية الأفغانية.

وأقيم الحفل الذي نظمته السفارة الأفغانية مساء أمس الإثنين بقاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية بالرياض بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ووزير المالية الأفغاني الدكتور محمد قيومي وسفير جمهورية أفغانستان لدى المملكة سيد جلال كريم

وكان الرئيس الأفغاني قد أصدر مرسوماً رئاسياً بتكريم الأمير تركي الفيصل وتقليده الوسام الرفيع حيث قدمه نيابة عنه وزير المالية الأفغاني الدكتور محمد قيومي والسفير الأفغاني لدى المملكة سيد جلال كريم.