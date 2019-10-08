أسباب فقدان الشهية وحلول مثالية لعلاج المشكلة
يعاني بعض الأشخاص من فقدان الشهية للطعام وربما النفور منه مما يسبب الضعف العام والوهن وخاصةً للمرأة الحامل التي تمر بذلك الشعور في الشهور الأولى .
ووفقاً لموقع” webmed ” فإن هناك أسباب أخرى وراء الشعور بفقدان الشهية منها الإكتئاب ، ومنها أمراض شائعة يستهتر بها الكثيرون كنزلات البرد وعسر الهضم والأنيميا .
كما يعاني من نفس المشكلة ، مرضى السكر وحساسية الصدر ، وسرطان القولون مما يعرضهم لضعف المناعة بشكل أكبر .
ويؤكد الأطباء على أهمية اتباع النصائح التالية لتنشيط المعدة وزيادة الرغبة في تناول الطعام :
1- لا تتناول الأطعمة الغنية بالدهون أو مرتعة السعرات الحرارية لأنها تسبب عسر الهضم .
2- اهتم بالأطعمة الغنية بالفيتامينات وخاصةً للمرأة الحامل عليكي الإكثار من الخضراوات والفاكهة .
3- يمكن تقسيم الوجبات لـ 6 وجبات على مدار اليوم لتنشيط المعدة وزيادة كمية الطعام .
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