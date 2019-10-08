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    أكتوبر

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أسباب فقدان الشهية وحلول مثالية لعلاج المشكلة

أسباب فقدان الشهية وحلول مثالية لعلاج المشكلة
متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعاني بعض الأشخاص من فقدان الشهية للطعام وربما النفور منه مما يسبب الضعف العام والوهن وخاصةً للمرأة الحامل التي تمر بذلك الشعور في الشهور الأولى .

ووفقاً لموقع” webmed ” فإن هناك أسباب أخرى وراء الشعور بفقدان الشهية منها الإكتئاب ، ومنها أمراض شائعة يستهتر بها الكثيرون كنزلات البرد وعسر الهضم والأنيميا .

كما يعاني من نفس المشكلة ، مرضى السكر وحساسية الصدر ، وسرطان القولون مما يعرضهم لضعف المناعة بشكل أكبر .

ويؤكد الأطباء على أهمية اتباع النصائح التالية لتنشيط المعدة وزيادة الرغبة في تناول الطعام :

1- لا تتناول الأطعمة الغنية بالدهون أو مرتعة السعرات الحرارية لأنها تسبب عسر الهضم .
2- اهتم بالأطعمة الغنية بالفيتامينات وخاصةً للمرأة الحامل عليكي الإكثار من الخضراوات والفاكهة .
3- يمكن تقسيم الوجبات لـ 6 وجبات على مدار اليوم لتنشيط المعدة وزيادة كمية الطعام .


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