بالفيديو.. شابة تغازل زوج فرح الهادي أمامها ورد فعل عنيف للأخيرة
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مثير للفنانة الكويتية فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي كشف عن غيرتها المشتعلة على ” الرئيسي ” بشكل تلقائي عندما عبرت فتاة عن إعجابها به .
وأظهر المقطع الذي صورته نفس الفتاة أثناء تواجدهما في كواليس إحدى جلسات التصوير دون أن ينتبها ، إذ اقتربت من “الرئيسي ” وقالت له : ” والله في أكيت؟ عقيل في منك نسخ بالسوق ” .
وقامت النجمه الكويتية بدفع زوجها بشكل تلقائي بسبب شعورها بالغيرة ، فيما ابتعد الزوج خجلاً عندما اكتشف أنه تم تصوير الموقف لترد الشابة : “الله يخليه لك يا رب”.
وكان الثنائي قد أشعلا مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً ، بعد ظهورهما بملابس النوم مما عرضهما لانتقاد حاد .
مسافر[ عدد التعليقات: 1171 ] نشر منذ 15 ساعة
واحد شورما
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84081 ] نشر منذ 15 ساعة
ملاغه في ملاغه وقلة حياء من الجميع ..
جراح[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ 14 ساعة
صراحة خبر يستاهل النشر احييكم يا صدى
faeiz[ عدد التعليقات: 1092 ] نشر منذ 12 ساعة
يالله غيرانه عليه
جميعهم تافهين فارغين