بالفيديو.. شابة تغازل زوج فرح الهادي أمامها ورد فعل عنيف للأخيرة

خالد الظفيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مثير للفنانة الكويتية فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي كشف عن غيرتها المشتعلة على ” الرئيسي ” بشكل تلقائي عندما عبرت فتاة عن إعجابها به .

وأظهر المقطع الذي صورته نفس الفتاة أثناء تواجدهما في كواليس إحدى جلسات التصوير دون أن ينتبها ، إذ اقتربت من “الرئيسي ” وقالت له : ” والله في أكيت؟ عقيل في منك نسخ بالسوق ” .

وقامت النجمه الكويتية بدفع زوجها بشكل تلقائي بسبب شعورها بالغيرة ، فيما ابتعد الزوج خجلاً عندما اكتشف أنه تم تصوير الموقف لترد الشابة : “الله يخليه لك يا رب”.

وكان الثنائي قد أشعلا مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً ، بعد ظهورهما بملابس النوم مما عرضهما لانتقاد حاد .