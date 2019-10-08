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بالفيديو.. شابة تغازل زوج فرح الهادي أمامها ورد فعل عنيف للأخيرة

بالفيديو.. شابة تغازل زوج فرح الهادي أمامها ورد فعل عنيف للأخيرة
خالد الظفيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مثير للفنانة الكويتية فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي كشف عن غيرتها المشتعلة على ” الرئيسي ” بشكل تلقائي عندما عبرت فتاة عن إعجابها به .

وأظهر المقطع الذي صورته نفس الفتاة أثناء تواجدهما في كواليس إحدى جلسات التصوير دون أن ينتبها ، إذ اقتربت من “الرئيسي ” وقالت له : ” والله في أكيت؟ عقيل في منك نسخ بالسوق ” .

وقامت النجمه الكويتية بدفع زوجها بشكل تلقائي بسبب شعورها بالغيرة ، فيما ابتعد الزوج خجلاً عندما اكتشف أنه تم تصوير الموقف لترد الشابة : “الله يخليه لك يا رب”.

وكان الثنائي قد أشعلا مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً ، بعد ظهورهما بملابس النوم مما عرضهما لانتقاد حاد .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1171 ] نشر منذ 15 ساعة

واحد شورما

[ عدد التعليقات: 84081 ] نشر منذ 15 ساعة

ملاغه في ملاغه وقلة حياء من الجميع ..

[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ 14 ساعة

صراحة خبر يستاهل النشر احييكم يا صدى

[ عدد التعليقات: 1092 ] نشر منذ 12 ساعة

يالله غيرانه عليه
جميعهم تافهين فارغين

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