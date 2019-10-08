الصحة توضح حقوق المرضى بالمستشفيات الحكومية والخاصة

عادل الحربي(صدى):

في إطار حملة وطنية للتوعية بحقوق المرضى تحت عنوان “يحق لك” ، كشفت وزارة الصحة عن حقوق المرضى بالمستشفيات الحكومية والخاصة ، موضحة أن هناك خدمات يقدمها 15 قسماً صحياً مستمدة من وثيقة حقوق المرضى ونظام ممارسة المهن.

وقالت الوزارة إنه شملت تلك الأقسام؛ عيادات: “الأسنان، الجلدية، السكري، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الدم الوراثية، الأشعة، الأورام، التغذية، الطب النفسي، الطوارئ، العيون، المختبرات وبنك الدم، المسالك البولية، الأطفال، مكافحة العدوى”.

وأضافت ، تضمنت حقوق المرضى التي تكفلها الوزارة في تلك العيادات؛ “الحصول على الخصوصية، توفير الأجهزة، تعقيم الأدوات، معرفة موعد تسلم الأشعة والتحاليل، الحصول على تقارير صحية تثبت حالة المريض، الإجابة عن كافة الاستفسارات الطبية”.