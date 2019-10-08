تعريب «السناب شات» استجابة لأمير مكة

نايف السالم(صدى):

قام مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة، بتعريب مصطلح «السناب شات» إلى «سِنَاب» وذلك استجابة لرغبة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في إيجاد مرادف عربي لمصطلح السِّناب شات الأجنبي.

وأوصى المجمع بمداولة المصطلح الجديد والتمكين له بين الجهات المعنية بالإعلام والتعريب والثقافة بهذا الضبط، تمهيداً لتدوينه في المعاجم العربية الحديثة.

يذكر أنه كان من بين المصطلحات التي تم اقتراحها،من ترجمات أو ألفاظ بديلة للمصطلح: (راسول، ولحظي، ودردشة خاطفة، وصومرئي، وتلميح الحدث، وشارك لحظة، وسنا برق، ومخاطفة).

ورأي أغلب الأعضاء المشاركين الاحتفاظ باللفظ الأجنبي مع تطويعه للنظام الصرفي العربي؛ وبناءً عليه صدر قرار المجمع؛ حيث جاء فيه اقتراح لفظ السِّناب بكسر السين.