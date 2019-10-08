التأمينات الاجتماعية: الحملات أسفرت عن وجود عدد في القطاع الخاص غير مسجلين بالنظام
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه بناء على ما تبين لها من خلال أعمالها الدورية المتمثلة في الحملات التفتيشية أو من خلال المعلومات التي تردها من الجهات الحكومية الأخرى المعنية بسوق العمل, من وجود عدد من العاملين السعوديين في القطاع الخاص غير مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية .
والتزاماً بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية وحفظاً لحقوق المشتركين، فإن المؤسسة ستقوم بتسجيل كل عامل يثبت لديها عمله لدى أي من منشآت القطاع الخاص سواءً من خلال ما يتبين لمفتشي المؤسسة أو من خلال ما يتبين من المعلومات التي ترد المؤسسة من الجهات الحكومية الأخرى المعنية بسوق العمل، دون إخلال ذلك بتطبيق العقوبات النظامية المترتبة على عدم التزام أصحاب العمل بتسجيل العمال.
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1908 ] نشر منذ 4 دقائق
طيب ياليت تشوفوا لنا حل في بند الماده 80 اللي تسمحوا فيها لاصحاب الشركات بتمديد فترة الاختبار علشان بس بعدها تفصلنا بسبب مشاكل عندها وتضيع علينا فلوسنا حق ساند
والمشكله الثانيه في الموارد البشريه اللي واضعه نظام عدم شمول الدعم للي اعمارهم اربعين فما فوق مما سبب عدم توظيف هذه الفئه من الاعمار لاسيما ان هذه الفئه هي بالاغلب تكون مسؤوله من اسره وارتباطات كثيره
والاغرب ان التأمينات تضع سن التقاعد للرجال بعد العمر 60 سنه والنساء لم يحدد لهن سن معين ….. اذا لماذا لا تجبر الشركات بتوظيف من هم بالاربعين ؟؟؟