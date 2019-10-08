بالفيديو.. خبير تقني يحذر من ثغرة واتساب ويدعو لتحديث التطبيق فورا

عادل الحربي(صدى):

حذر الخبير التقني عبدالله السبع جميع مستخدمي ” واتسآب ” من الثغرة التي تهدد بيانات المستخدمين وملفاتهم الشخصية عبر الصور المتحركة .

ودعا ” السبع ” في مقطع فيديو له إلى ضرورة تحديث التطبيق لآخر إصدار ، مؤكداً على انتشار تلك الثغرة بين المخترقين مما يهدد الصور الشخصية والرسائل وأي معلومات .

وأضاف أن شركة ” فيسبوك ” المالكة لـ ” واتسآب ” قامت بإغلاق تلك الثغرة في آخر تحديث للتطبيق لذا يلزم التحديث على الفور .

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