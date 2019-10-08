بالفيديو.. وصول التوأم السيامي الليبي للرياض تمهيدا لفصلهما

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للحظة وصول التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد الجميني وعائلتهما إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قادمين من تونس؛ حيث تم استقبالهما في السفارة السعودية هناك، تمهيداً لنقلهما لمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني.

ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للنظر في إمكانية إجراء عملية فصل لهما.

من جهتهما، عبّر والدا التوأم السيامي عن فرحتهما بسلامة الوصول إلى أرض المملكة، وقدما شكرهما وتقديرهما لقيادة المملكة على الموافقة بإجراء عملية الفصل للطفلين.