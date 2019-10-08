مركز تنمية الأفلاج يعقد ورشة ( لوائح وأنظمة الجمعيات الأهلية )

محمد السعران(صدى):

عقد مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة ⁧‫الأفلاج‬⁩ ورشة عمل تحت عنوان ” لوائح وأنظمة الجمعيات الأهلية والدليل الموحد للحسابات المالية” مخصصة لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم والمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد في المحافظة ، للتعريف باللائحة الأساسية والتنفيذية للجمعيات الأهلية ونظام حوكمة المؤسسات الأهلية ودليل الحسابات وآلية دعم الجمعيات من خلال برنامج “المنح “.

‏وناقشت الورشة إجراءات المواءمة للجمعيات والمكاتب التعاونية القائمة حالياً وآليات نقل الإشراف المالي والإداري والنظم التقنية ومهام واختصاصات وحدة الإشراف على الجمعيات والمكاتب التعاونية.

يذكر أنه قد صدر مؤخراً قرار باعتماد نقل الإشراف الإداري والمالي على الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم والمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية.