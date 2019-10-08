قبل وفاته..عبدالله الشريدة يروي موقفا طريفا بسبب اختلاف اسمه عن شقيقه

طلال الغامدي(صدى):

روى لاعب الهلال السابق عبدالله الشريدة -رحمه الله- في لقاء تلفزيوني أجراه قبل وفاته، موقفا طريفا بسبب اختلاف اسمه عن اسم اخيه وجدي مبارك.

وقال الشريدة خلال لقاءه ببرنامج وينك، إن والده كان مستغربا كيف يذكره هو وشقيقه في الإعلام بأسمين مختلفين وهو والدهما الأثنين.

وأوضح أنه حينها كان يقنع والده بأن اسمه اقترن باسم الجد، واسم شقيقه اقترن باسم الأب، لكي يقتنع.

يذكرأن الشريدة انتقل أمس الاثنين، إلى رحمة الله، بعد تعرضه لأزمة قلبية عقب صلاة المغرب.

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