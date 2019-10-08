«تخيل في الرياض صار اللي ما قد صار»..هدية تركي آل الشيخ لموسم الرياض

عادل الحربي(صدى):

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الثلاثاء، أغنية جديدة له بعنوان «تخيل»، معلنًا أنها هديته بمناسبة اقتراب موسم الرياض.

وتضمنت كلمات الأغنية التي كتبها آل الشيخ: «بهرنا العالم وصرنا محط الأنظار..تخيل في الرياض صار اللي ما قد صار..»

وكان آل الشيخ، قد نشر الدليل الرسمي لموسم الرياض والذي يحتوي على تفاصيل وفعاليات الموسم.

وينطلق موسم الرياض يوم الجمعة القادم، ويستمر 70 يومًا متواصلة من 11 أكتوبر إلى 15 ديسمبر، فيما حُددت 12 منطقة لإقامة فعاليات الترفيه المختلفة التي تستمر بشكل يومي.

اقرأ أيضًا: