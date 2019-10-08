«تخيل في الرياض صار اللي ما قد صار»..هدية تركي آل الشيخ لموسم الرياض
نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الثلاثاء، أغنية جديدة له بعنوان «تخيل»، معلنًا أنها هديته بمناسبة اقتراب موسم الرياض.
وتضمنت كلمات الأغنية التي كتبها آل الشيخ: «بهرنا العالم وصرنا محط الأنظار..تخيل في الرياض صار اللي ما قد صار..»
وكان آل الشيخ، قد نشر الدليل الرسمي لموسم الرياض والذي يحتوي على تفاصيل وفعاليات الموسم.
وينطلق موسم الرياض يوم الجمعة القادم، ويستمر 70 يومًا متواصلة من 11 أكتوبر إلى 15 ديسمبر، فيما حُددت 12 منطقة لإقامة فعاليات الترفيه المختلفة التي تستمر بشكل يومي.
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الكشف عن تفاصيل موسم الرياض
هديتي لموسم الرياض 🇸🇦❤️🙏🏼🔥 pic.twitter.com/nOqUEZBKe4
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 8, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84066 ] نشر منذ 54 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
الشاعر[ عدد التعليقات: 602 ] نشر منذ 50 دقيقة
ان شاءالله النهاية سوف تليق بالحدث
عليكم بالأستغفار والدعاء في اخر الليل
والصبر مفتاح الفرج فلاتحزنوا
شيخين1[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 42 دقيقة
والله انك ماكذبت يابوناصرفعلاصارشي ماصار لاشفناة في حياتنا وعسانا مانشوف اكثر ترى الشغلة ماهي كذا بس اهيك على فكرة الترفيه بس ماطبقنا المعنى الصحيح احنا اخذناه من منظور ثاني الي هومنظور التفسخ والتبرج ومعاكسات العوايل والمغازل من البنت قبل الرجل الله المستعات هاذا هوترفيهنا الحقيقي يابوناصر