ملياردير يجعل السماء تمطر دولارات على الجمهور لمساعدتهم!

موسكو(صدى):

وثق مقطع فيديو، قيام رجل أعمال روسي بمفاجأة الحاضرين بمؤتمر لرجال الأعمال الصاعدين بجعل السماء تمطر دولارات للجمهور.

وسارع الحضور لجمع المال المتساقط من سقف الاستاد، بعد أن أسقط الملياردير الروسي إيغور ريباكوف 20 ألف دولار من العملات الصغيرة فوق رؤوسهم.

وزعم إيغور إنه يريد مساعدة رواد الأعمال الروس الشباب على البدء والنجاح.

وأوضح أن أجره على إلقاء خطابه في المنتدى الشعبي كان 200 ألف دولار، لذلك قرر توزيع 20 ألف دولار على الحضور.