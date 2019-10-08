بحزام حقيبته المدرسية..طالب ينتحر بسبب المذاكرة!

القاهرة(صدى):

شهدت مصر واقعة انتحار طالب بالمرحلة الإعدادية، حيث شنق نفسه مستخدمًا حزام حقيبته المدرسية، داخل حجرته.

وتلقت الشرطة بلاغا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول طالب 15 عاما جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود شبهة جنائية، وأن المنتحر شنق نفسه بحزام حقيبة المدرسة إثر مطالبة والدته له بالتوجه للمذاكرة، للحصول على مجموع عالِ.

وتم نقل الجثة للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.