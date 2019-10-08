رجل يقتل ابن زوجته لعدم اهتمامه بكلابه الخاصة!

القاهرة(صدى):

في واقعة مروعة، أقدم رجل مصري على قتل ابن زوجته ذو الـ 9 سنوات من عمره، لعدم اهتمامه بكلابه الخاصة.

وكانت الشرطة المصرية قد تلقت بلاغا بسقوط طفل من أعلى سطح سكنه بعد وصلة تعذيب وضرب من زوج أمه.

وقال المتهم فى اعترافاته أنه اعتاد الاعتداء على الطفل بالضرب لتأديبه، وأقر بالتعدي عليه باستخدام عصا لإهماله في تربية ومراعاة بعض الكلاب الخاصة به أعلى سطح سكنهم.

وأوضح أنه خلال تعديه عليه بالضرب بسطح العقار اختل توازن الطفل وسقط بالشارع.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بتشريح ودفن الجثة.