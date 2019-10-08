بعد إدانته بالغش..التشهير بصاحب مؤسسة «ساعات كبار الشخصيات»

عادل الحربي(صدى):

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة ساعات كبار الشخصيات بحي المرقب في مدينة الرياض، وذلك عقب صدور حكم قضائي بالإدانة وثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية.

واستند الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة الرياض إلى حيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة وهو ما يعد إيهامًا وتضليلاً للمستهلكين بجودة المنتجات المعروضة، ما اقتضي بفرض غرامة مالية، ومصادرة البضاعة المضبوطة وإتلاف الأدوات المستخدمة في الغش.

كما تضمن الحكم التشهير بصاحب المؤسسة المدعو عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبداللطيف المغلوث، وهو سعودي الجنسية.