كانوا يلعبون..مقتل وإصابة 6 أشقاء بعبوة ناسفة حوثية

وكالات(صدى):

انفجرت عبوة ناسفة من مخلفات ميليشيا الحوثي الإرهابية، في محافظة الحديدة غربي اليمن، مسفرة عن قتل وإصابة 6 أطفال أشقاء.

فيما كشفت سيول الأمطار عن حقول ألغام زرعتها الميليشيات الإرهابية في القرى الواقعة على الخط الرابط بين تعز والحديدة.

وأفادت مصادر محلية، أن 4 أطفال قتلوا وأصيب طفلان آخران، جميعهم أشقاء، بانفجار عبوة ناسفة على شكل رأس صاروخي من مخلفات الميليشيات الحوثية، أثناء ما كانوا يلعبون في مسقط رأسهم بوادي نخلة بمحافظة الحديدة.

وأعربت المصادر عن خشيتها من انفجارات مماثلة في ذات المنطقة بعد أن كشفت الأمطار الغزيرة عن ألغام الميليشيات الحوثية.