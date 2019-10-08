توقعات بحضور ميسي «السوبر كلاسيكو» الذي تحتضنه المملكة

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير عن اقتراب المملكة، من احتضان السوبر كلاسيكو المرتقب بين البرازيل والأرجنتين، في شهر نوفمبر القادم.

وأشارت التقارير، إلى توصل المملكة، لاتفاق لإقامة المباراة على ستاد الملك فهد الدولي، يوم 15 نوفمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي ينطلق في أكتوبر الحالي.

وهناك احتمالية بتواجد ليونيل ميسي، في المباراة، والشيء الوحيد الذي قد يمنعه من الحضور، هو رغبته في الراحة وعدم الانضمام إلى الأرجنتين، حتى موعد بطولة كوبا أمريكا، في الصيف المقبل.

ويتواجد نيمار دا سيلفا، نجم منتخب البرازيل مع السامبا، بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها، لتكون ثاني زيارة له إلى المملكة.