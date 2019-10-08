«المنيع» يوضح حكم وجود دمى الأطفال في مكان الصلاة بالمنزل

علي القحطاني(صدى):

شدد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، على حرمانية وجود دمى الأطفال التي على شكل كائنات حية في المنزل.

جاء ذلك في رد المنيع على سؤال سيدة في برنامج «يستفتونك» عن حكم وجود ألعاب الأطفال التي على شكل دمى وغيرها في الغرفة التي تصلي فيها.

وأوضح المنيع أن الدمى لا تؤثر في صلاتها، لكنه أكد تحريمها داعيًا في هذا الشأن لتنقية أعمالنا من هذه الأمور المؤثرة في عباداتنا واتجاهاتنا.

واستشهد بقول الرسول ﷺ: «لعن الله المصورين المضاهين بذلك خلق الله».