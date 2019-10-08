نشر : منذ 1 ساعة 537 1 صدى سبورت رئيس الفيصلي : لجنة المسابقات لم يتواصلوا معنا وأن نتوقف 24 يوم مضر لنا
زائر[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 1 ساعة
رئيس لجنة المسابقات بالطبع متعاطف مع نادي النصر خوفا من الهزيمة النكراء من الفيصلي المتحمس !!
جميع الاعلاميين تحدثوا بانه وراء هذه المؤامرة وأعطاء الفرصة للنصر لتجميع نفسه ..
العام الماضي الهلال ناقص 8 لاعبين والدوري مستمر وتضرر من خسارته الكثير من النقاط ، بسبب احد الشخصيات النافذة وهي شخصية نصراويه بعدم إيقاف الدوري مع العلم أن نادي النصر لم يخسر شيء سوى السهلاوي والشهري وكان وضعهم دكة الاحتياط مع فريق النصر ……………