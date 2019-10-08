البنتاغون يؤكد إخراج تركيا من ترتيب المهام الجوي في سوريا

وكالات (صدى):

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، الاثنين، أن مركز العمليات الجوية المشتركة، أخرج تركيا من ترتيب المهام الجوية في سوريا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، كارلا غليسون التي قالت إن المركز أوقف تزويد تركيا بمعلومات مراقبة واستكشاف.

وردًّا على سؤال عمّا إذا كانت هذه الخطوة بمثابة إغلاق المجال الجوي بوجه سلاح الجو التركي، أوضحت غليسون: ” من الناحية التقنية لا يمكننا القول بأن المجال الجوي أُغلق في وجه الطيران التركي، ولكن عندما يتم إخراج آلية جوية من ترتيب المهام الجوية، فإن تحليقها في مجال جوي دون تنسيق أشبه بالمستحيل “.

من جانب آخر، قال أحد مسؤولي البنتاغون، إن القوات الأمريكية لن تقف في وجه القوات التركية في عمليتها المرتقبة شمال سوريا، وإن الخطوة التركية ستسفر عن نتائج أخرى.

وبدأت الولايات المتحدة، الاثنين، سحب قواتها من نقاطها العسكرية المؤقتة بمدينتي تل أبيض، بريف الرقة، ورأس العين، بريف الحسكة، المتاخمتين للحدود التركية، شمال شرق سوريا في ظل حديث عن عملية تركية وشيكة، شرق الفرات، لإقامة منطقة آمنة.