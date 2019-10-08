في موقف أبوي.. أمير عسير يلاطف طفلة أصابتها يد الغدر الحوثية (فيديو)

أبها(صدى):

أظهر مقطع فيديو، أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وهو يلاطف طفلة أصابتها أيادي الغدر الحوثية.

وأصيبت الطفلة مها التليدي، جراء استهدافات مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، وهي الآن في طريقها للشفاء من الإصابة، وتشارك الأمير اجتماعاته ومناسباته.

وأوضح الفيديو، قيام الأمير بملاطفة الطفلة وأجلسها على رجله كما يفعل الآباء مع أطفالهم.