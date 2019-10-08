الكشف عن تفاصيل موسم الرياض

عادل الحربي(صدى):

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، الدليل الرسمي لموسم الرياض والذي يحتوي على تفاصيل وفعاليات الموسم.

وينطلق موسم الرياض يوم الجمعة القادم، ويستمر 70 يومًا متواصلة من 11 أكتوبر إلى 15 ديسمبر، فيما حُددت 12 منطقة لإقامة فعاليات الترفيه المختلفة التي تستمر بشكل يومي.

وكشف الموقع الرسمي لموسم الرياض، أن الفعاليات تزيد عددها على 100 فعالية ترفيهية يومية، تشتمل على عروض حماسية من الأكشن لخفة اليد، للحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، وماركات عالمية، وعروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن الأصيل، وغيرها من الفعاليات.

يمكن الإطلاع على دليل موسم الرياض من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــــــــــــا .