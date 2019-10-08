صعق كهربائي ينهي حياة قائد معدة صب خرسانية بحائل

علي العنزي(صدى):

أنهى صعق كهربائي حياة قائدة معدة صب خرسانية بحائل مساء اليوم الإثنين.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل أنه وقع حريق في معدة لصب الخرسانة؛ نتيجة ملامستها لأسلاك نقل الكهرباء للجهد المتوسط بحي الوادي أثناء عمل قائدها قرب منزل قيد الإنشاء؛ مما أدى لوفاته جراء تعرضه للصعق.

وقال المدني: فرق الإطفاء تعاملت مع الموقف بعد التنسيق مع شركة الكهرباء.

ووجه المتحدث الإعلامي بالمنطقة، المقدم نافع الحربي، رسالة لأصحاب مصانع الخرسانة وقائدي المعدات المماثلة منوهًا بضرورة توعية العاملين لخطورة العمل في هذه المواقع خاصة عند قربها من خطوط نقل الكهرباء.