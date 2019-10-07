وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية
أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: قائد فريق عقود المشتريات: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها، مشرف إدارة مناوب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية، مشرف التصميم: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية).
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ابن البلد[ عدد التعليقات: 3924 ] نشر منذ يوم واحد
موفقين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84144 ] نشر منذ يوم واحد
باالتوفيق للجميع ,,
زائر[ عدد التعليقات: 239 ] نشر منذ يوم واحد
الإعلان تضليلي . شركة الاتصالات أعلنت منذ اسابيع عن نفس الوظائف وبعد التسجيل ترسل للمتقدمين أعتذار دون سبب !! علما المتقدمين خريجي الولايات المتحدة ومستوى أمتياز وتنطبق عليهم الوظائف .. واضح أن هناك تلاعب وتضليل لتلك الوظائف . المطلوب من الجهات المختصة فتح تحقيق عن تلك الوظائف ولماذا تم إرسال أعتذار ..
همزة ولمزة[ عدد التعليقات: 239 ] نشر منذ يوم واحد
واضح انه إعلان تسكيت لكبار مسئولي شركة الاتصالات السعودية والحقيقة الوظائف تم تعيين أقاربهم فيها .
لذا اعتذروا للبقية دون طلب حضورهم لتقديم اختبارات التقدم المعمول بها . شركة سيئة تعين الغير مؤهلين واقل درجات وتترك المميزين من خرجي امريكا أصحاب الامتياز بئس الشركة !!!!