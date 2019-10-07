تحذير من استمرار اضطرابات الطقس على 4 مناطق حتى الصباح

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدد من التنبيهات على 5 مناطق هي «مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الباحة، جازان».

ويشمل التنبيه على منطقة مكة المكرمة، كل من: أضم – الجموم – الخرمة – الطائف – العاصمة المقدسة – القنفذة – الكامل – الليث – المويه – بحرة – تربة – جدة – خليص – رابغ – رنية – ميسان.

وأوضحت أن حالة الطقس عبارة عن أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وذلك حتى الرابعة صباح الثلاثاء.

كما يشمل التنبيه على المدينة المنورة والرياض، أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح، تستمر حتى الرابعة صباحًا.

وفي نفس التوقيت، نبهت الأرصاد من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح على الباحة وجازان، إذ تشمل المحافظات الآتية:

• منطقة جازان: أبو عريش – احد المسارحة – الحرث – الدائر – الريث – الطوال – العارضة – العيدابي – جازان – صامطة – فيفا – هروب.

• منطقة الباحة: الباحة – الحجرة – العقيق – المخواة – المندق – بلجرشي – فرعة غامد الزناد – قلوة.