تهديدات بالقتل تلاحق فتاة أكلت لحم خيلها بعد قتله (صور)

أوسلو(صدى):

في مشهد اعتبره البعض مروع أقدمت فتاة نرويجية على الاعتراف بتناولها لحم خيلها بعد قتله؛ إثر إصابته بمرض في 2018.

وتلقت الفتاة صاحبة الـ18 عامًا بالفعل تهديدات بالقتل؛بعدما كشفت أنها تناولت لحم خيلها المقتول بطريقة مستفزة.

وقالت الفتاة والتي تعمل كطاهية متدربة وتمارس الفروسية، على ” إنستجرام “ يوم الجمعة، كيف احتفظت عائلتها بشرائح من لحم خيلها ” دريفتينغ سبييد “، في الفريزر، بعدما تم قتله في 2018 لأنه كان مريضًا.

وأضافت في منشورها: إذا كنت سأتناول لحم خيل، سيكون خيلي “، مع نشر صورة لطبق لحم مزود إليه قطع من الفلفل الحار والمانجو.

وفي حين أن الفتاة توقعت بعض التعليقات المشجعة، إلا أنها بدلًا من ذلك، تلقت ردود أفعال عنيفة وسلسلة من التهديدات بالقتل.

وقالت : هددني الكثيرون بالقتل، حيث قال لي البعض أنني أستحق الموت أيضًا.

ورغم ذلك لا ترى الفتاة أن ما فعلته أمرًا غريبًا أو غير إنساني، حيث قالت: تناول لحم خيلي، هي أفضل طريقة لتكريمه، فليس الأفضل أن يتم دفن أو حرق الخيل، أو تركه لتتغذى عليه الديدان.