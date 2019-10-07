مستشفى الملك فيصل يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن إتاحة عدد من الفرص الوظيفية الصحية والإدارية للسعوديين ولغير السعوديين؛ للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضح أن الوظائف بالمسميات الآتية: «اختصاصي- التصوير بالرنين المغناطيسي، مسجل حالات أورام مساعد، مساعد خدمات الطعام، كبير المحققين، طبيب متخصص- أشعة البطن، مشرف قسم خدمات الطعام، فني سجلات طبية».

وأشار إلى أن التقديم متاح حاليًا ومستمر حتى تاريخ 6 ديسمبر 2019م، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــــا .