بالتزامن مع غبار مكة المكرمة.. تعرّف على طرق الوقاية منه

نايف السالم(صدى):

نشرت إمارة منطقة مكة، توضيحًا لطرق الوقاية من الغبار بالتزامن مع موجة الغبار التي اجتاحت بعض محافظات المنطقة.

وأوضحت الإمارة، أن الغبار يعتبر من ملوثات البيئة له عدة أضرار لاحتوائه جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات.

وتتمثل طرق الوقاية في الآتي:

• احرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام.

• تجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى.

• احرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مي تغييرها باستمرار.

وأوضحت بعض التنبيهات لمرضى الربو:

• تأكد من توفر بخاخ الربو الإسعافي بالمنزل.

• يجب الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حال صرفها الطبيب لك.

• توجه إلى أقرب مركز طواري في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.