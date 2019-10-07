أرقام وإنجازات في مشوار الراحل عبدالله الشريدة

ماجد محمد(صدى):

ودعت المملكة اليوم الإثنين اللاعب المخضرم السابق للأخضر عبدالله الشريدة والذي توفي إثر أزمة قلبية مفاجأة بعد فراغه من صلاة المغرب في المسجد.

ويمتلك عبدالله الشريدة تاريخًا حافلًا من الإنجازات منذ أن بدأ مشواره في القادسية مرورًا بالهلال.

وبدأ عبدالله الشريدة مشواره الرياضي الذهبي بين أسوار نادي القادسية، منذ العام 1988 وحتى 1995.

وانتقل بعد ذلك الشريدة ليلعب في صفوف نادي الهلال ودافع عن ألوانه لمدة 10 مواسم، أبدع خلالها وأبرز موهبته الكروية.

حقق خلال الـ 10 سنوات مع الهلال 25 بطولة (محلية وخليجية وعربية وقارية)، وفي العام 2005 انتقل إلى الخليج قبل إعلانه اعتزال كرة القدم.

وانتقل بعد ذلك للخليج وشارك معه في موسم واحد، وخاض اللاعب الدولي مع الأخضر 12 مباراة دولية قبل اعتزاله.

كما شارك اللاعب الراحل في بطولة كأس القارات في الرياض 1992، وكأس آسيا في هيروشيما في اليابان في العام نفسه، وكذلك في تصفيات كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

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