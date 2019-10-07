بالفيديو.. فنان يهاجم رضوى الشربيني: «بتهدم كيان الأسر »

القاهرة(صدى):

شن الفنان المصري محمد التاجي، هجومًا على الإعلامية رضوى الشربيني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك “.

وقال الفنان : ” واحدة مدعية أول مرة نشوفها، اسمها رضوى الشربيني، بتقدم برنامج ” هى وبس “، دي بتهدم كيان الأسر المصرية “، هكذا بدأ الفنان حديثه عن الإعلامية رضوى الشربيني “.

وأضاف: ” جمعيات حقوق المرأة الأيام دي بتهاجم الرجل، ومش بتخلي البيت قائم على دعائم سليمة، بتعملوا حرب أهلية بين الرجال والسيدات “.

وتابع : ” إنتي ست فشلتي في جوازك، وإنتي أكيد السبب، لا أتحمل واحدة ست تتكلم بالشكل ده، أنا مبشوفش برنامجها، وكل الستات بقت قوية بسببها، وتعمل كوميك وبتسخر من الرجالة “.

وواصل ” مفيش راجل يقدر يتحمل واحدة ست بتطلع تقلل من قيمته وتهزأه “، مضيفًا: ” عايزين مجتمع يقام على إيه، إن الراجل يكون محل سخرية الست؟ هو ده اللي خدناه من مواقع التواصل الاجتماعي، والله عيب إنتم بتهدوا كيان المجتمع المصري، وتطلع تقولك إحنا مظاليم “.

وأوضح أنه تزوج منذ أكثر من 36 عامًا، ولم تطرأ هذه الأفعال من زوجته، وقال: ” الاحترام يجب أن يكون متبادلا من كلا الطرفين “.

واختتم بها الفيديو قائلا: ” حرام عليكوا متهدوش المجتمع، إنتوا اللي بتهدوا الأسرة بين الرجل والمرأة، وهو ما يزيد من نسبة الطلاق، كنا زمان بنشوف برامج للمرأة توعيها وترشدها لإصلاح وتربية النشأ، لا الهدم منها “.