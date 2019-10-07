انفجار في محول للكهرباء يجبر إدارة مجمع مدارس البنات بالحبيل على إخراج الطالبات مبكراً

محمد السعران(صدى):

وقع صباح اليوم الاثنين انفجار في المحول الخارجي لشركة الكهرباء المجاور لمجمع مدارس البنات الحبيل برجال ألمع حيث سًمع دوي الانفجار مما تسبب في حالة من الهلع والذعر في المجمع وما جاوره .

وقد أكد متحدث التعليم بالمحافظة الأستاذ ناصر جبلي أنه قد هرعت فرق الأمن والسلامة من شركة الكهرباء المجاورة للحدث فورًا ، كما شاركت فرق الأمن والسلامة في الإدارة لمباشرة موقع الحادث حيث تم التعامل مع الانفجار في الحال ، بينما قامت إدارة المجمع احترازياً بإخلاء المباني التابعة للمجمع والاتصال بأولياء الأمور وقائدي مركبات النقل للحضور واستلام الطالبات وانصرافهم عند العاشرة صباحاً وذلك حفاظاً على سلامة الطالبات .