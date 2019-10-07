 أخيرًا.. السلطات العراقية تُعيد الأنترنت بعد قطع إثر احتجاجات شعبية

بغداد(صدى):

شهدت العراق، اليوم الإثنين، عودة خدمات اللإنترنت إلى محافظات البلاد بعد أن قطعته السلطات لمدة 5 أيام متواصلة ؛ إثر الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في الشوارع.

وعادت خدمة الإنترنت مساء اليوم، إلا أنه ما زالت ضعيفة جدًا ومتقطعة، وفقًا لشهادات المواطنون، بالإضافة إلى حظر أغلب مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أكد في وقت سابق اليوم الإثنين، على الاستجابة لمطالب المحتجين المشروعة، فيما لفت أن الأوضاع تعود تدريجيًا إلى طبيعتها.

تجدر الإشارة إلى أنه سقط أكثر من 100 قتيل وجرح أكثر من 6000 أغلبهم من المتظاهرين منذ اندلاع احتجاجات شعبية واسعة النطاق في مدن عراقية مختلفة، منذُ الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري ضد حكومة عبدالمهدي.