حالات دهس في حائل خلال أسبوع واحد
شهدت حائل خلال أسبوع واحد حالات دهس عديدة راح ضحيتها شخصان، فيما بقي اثنان في العناية المركزة، حيث توفى مسن دهسًا على طريق حائل – قفار عند محاولته قطع الطريق بالقرب من ميدان القربة.
في حين توفي مواطن آخر بعد دهسه على طريق الملك عبدالعزيز بالقرب من جسر الساعة أمام أحد الأسواق بحي المطار.
كما تم دهس مسن على طريق الأمير نايف بن عبد العزيز كان عائدًا من صلاة الفجر السبت الماضي؛ وأُدخل العناية المركزة، ولا يزال يتلقى العلاج فيها.
وتوفى مواطن رابع مساء أمس بشارع الملك خالد أمام سوق الاتصالات بحي الجامعيين، إثر دهسه وتم نقله للمستشفى، حيث ما زال يرقد في العناية المركزة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84144 ] نشر منذ يومين
الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52896 ] نشر منذ يوم واحد
الله المستعان
لابني آدم سلمو
ولا قطاوة حتى الطيور
الى متى 😐
همزة ولمزة[ عدد التعليقات: 239 ] نشر منذ يوم واحد
طبيعي الدعس بحائل !! الفوضى المرورية تعم في حائل ومنسوبي المرور مشغولين بالجوالات وادارة المرور نائمة وتاركه الفوضى تعم !!!
المطلوب التحرك فورا من الإدارة العامة للمرور ووضع خطة عاجلة لوقف ارهاب الطرق المروري في مدينة حائل ومن يدخل مدينة حائل بشاهد حالة الفوضى المرورية وخاصة بالدائري والسرعة الجنونية للمركبات رغم وجود ساهر عالم يدعس بعضه في حائل ..أنقذوا الناس هناك !!!!!!!!!!