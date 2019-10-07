حالات دهس في حائل خلال أسبوع واحد

علي العنزي(صدى):

شهدت حائل خلال أسبوع واحد حالات دهس عديدة راح ضحيتها شخصان، فيما بقي اثنان في العناية المركزة، حيث توفى مسن دهسًا على طريق حائل – قفار عند محاولته قطع الطريق بالقرب من ميدان القربة.

في حين توفي مواطن آخر بعد دهسه على طريق الملك عبدالعزيز بالقرب من جسر الساعة أمام أحد الأسواق بحي المطار.

كما تم دهس مسن على طريق الأمير نايف بن عبد العزيز كان عائدًا من صلاة الفجر السبت الماضي؛ وأُدخل العناية المركزة، ولا يزال يتلقى العلاج فيها.

وتوفى مواطن رابع مساء أمس بشارع الملك خالد أمام سوق الاتصالات بحي الجامعيين، إثر دهسه وتم نقله للمستشفى، حيث ما زال يرقد في العناية المركزة.