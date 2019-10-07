بالتفاصيل.. أكثر من 23 تأشيرة سياحية صدرت حتى الآن

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية، عن عدد السياح الأجانب الذين حصلوا على التأشيرة السياحية إلكترونيًا خلال الفترة الماضية.

ونشرت الوزارة، إنفوجرافًا عن عدد السياح والدول، والذين بلغوا أكثر من 23.7 ألف سائح؛ إذ جاءت الصين في مقدمة الدول التي حصل مواطنوها على التأشيرة السياحية، بواقع 7391 سائحاً.

وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية، بـ6159 سائحاً، ثم الولايات المتحدة 2132 سائحاً، ثم كندا 1612 سائحاً، ثم مواطنوا ماليزيا وفرنسا وألمانيا وروسيا واستراليا وكازاخستان.

يذكر أن قيمة التأشيرة السياحية تبلغ 440 ريالاً، وتُمنح من خلال المنصة الإلكترونية أو عند الوصول للمنافذ المحددة في المملكة، ويستغرق استخراجها من 5 إلى 30 دقيقة، كما تتيح التأشيرة لحاملها الإقامة في المملكة لمدة 90 يوماً خلال السنة الواحدة.