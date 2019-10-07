هيفاء وهبي تكشف عن بوستر فيلمها الجديد.. ومعتصم النهار يعتذر لها

أميرة خالد(صدى):

يبدو أن صناع فيلم هيفاء وهبي الجديد يواجهون مشكلة مع اسمه؛ حيث تم تغيير الأسم 3 مرات.

وكشفت هيفاء وهبي اليوم عن بوستر الفيلم والذي حمل اسم ” أشباح أوروبا ” بعد أن كان اسمه “عقد الخواجه”، وقبلها كان اسمه “حجر الإسكندر “.

ويبدو أن أشباح أوروبا هو الأسم النهائي لفيلم هيفا وهبي الذي يضم عدد كبير من النجوم.

ويشارك في بطولة الفيلم مع هيفاء أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج محمد الوزيري.

وكان من المقرر أن يشارك معتصم النهار في الفيلم، حيث تم الإعلان عن ذلك منذ أيام، إلا أنه اعتذر لهيفاء وهبي وصناع العمل اليوم.

وتمنّى النهار التوفيق لفريق العمل، مُعزِيًا سبب اعتذاره إلى ضيق الوقت إثر انشغاله والتزامه في أعمال أخرى خاصةً مع انطلاق تصوير الجزء الثاني من مسلسل ” مافيي 2 ” .