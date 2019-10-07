شاهد.. إطارات تملأ نفسها بالهواء ومزودة بـ«بلوتوث»

برلين(صدى):

أزاحت شركة ” Continental “ الرائدة في صناعة إطارات السيارات، الستار عن إطار جديد يحمل اسم ” C.A.R.E “.

و تعتمد فكرة الإطار على مجموعة من المستشعرات التي تحاول طوال الوقت جمع أكبر كم ممكن من البيانات حول حالة الإطار خلال سير السيارة، لتحافظ على مستوى ضغط الهواء بداخلها.

وتقول الشركة أن المستشعرات المتوفرة في الإطار الجديد تقوم بقياس درجة حرارته ودرجة ضغط الهواء بداخلها، إضافة إلى حالة الإطار نفسه وعمره الافتراضي المتبقي.

ويأتي الإطار الجديد بميزة البلوتوث، الذي يسمح بمشاركة أي بيانات حول حالة الإطار مع هاتف سائق السيارة، إلى جانب أنه يُرسل البيانات عبر البلوتوث إلى السيارة ذاتها، خاصة السيارات الكهربائية ذاتية القيادة.

كما تعتمد فكرة الملء التلقائي بالهواء على مستشعر مخصص لقياس حجم ضغط الهواء داخل الإطار.

وفي حال رصد المستشعر وجود تغير، يقوم تلقائيًا برفع معدل ضغط الهواء، وبالتالي يبقى الإطار في أفضل حال له على الطريق مما يضمن سلامة السائق وركاب السيارة.