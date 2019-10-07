«الترفيه» تسحب ترخيص شركة Vibe بعد تلاعبها

علي القحطاني(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للترفيه، بيانًا بخصوص تلاعبات شركة Vibe في الآونة الأخيرة.

وقالت الهيئة في بيان لها: «نظرا لما تقوم به شركة Vibe والتي يمثلها كل من عبدالعزیز العساف وأشرف سمير، من عدم إلتزام بالأعمال المنوطة بها في المواسم السابقة، ولا تقوم به من سياسات ترتكز على التلاعب وعدم اتباع الأنظمة في الترويج للفعاليات، لذلك تعلن سحب ترخيص الشركة وإيقافها من مزاولة جميع الأنشطة الترفيهية في المملكة».

وأعلنت عن ذلك لتؤكد للجميع وقوفها بشدة في وجه من يتلاعب في القطاع وتنميته، مشددة على مضيها قدما في إيجاد قطاع واعد يتسم بالاحترافية وضمان حقوق جميع العاملين فيه.