كنو يغيب عن الهلال لمدة 45 يومًا

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن نادي الهلال قد يخسر خدمات لاعبه محمد كنو لمدة 45 يومًا بعد إصابته التي تعرض لها أمام السد القطري.

وقالت مصادر إن كنو يحتاج إلى برنامج علاجي من شهر إلى شهر ونصف، حسب ما تبين من الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب في برشلونة الإسبانية.

وغادر كنو إلى إسبانيا برفقة زميله الحارس عبدالله المعيوف بقرار من الجهاز الطبي بالنادي حرصاً على عودتهما في أسرع وقت لتدريبات الفريق.

وتعرض تثنائي الهلال للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على مضيفه السد القطري 4-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا الأسبوع الماضي في الدوحة.